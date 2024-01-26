В Калуге женщина воткнула возлюбленному нож в грудь и пыталась зашить рану

В Калуге женщина ранила сожителя и попала под следствие. Об этом сообщили в региональной пресс-службе УМВД в пятницу, 26 января.

Судя по данным полиции, 36-летняя калужанка выпивала вместе с возлюбленным. Из-за высокого градуса партнеры поругались. Женщина толкнула собутыльника, и он упал. Затем она взяла с кухни нож и вонзила в грудь мужчины.

После этого, калужанка попыталась зашить рану обычными нитками и иглой.

Здоровью мужчины был нанесен тяжкий вред. Возбуждено уголовное дело.

Нападавшая под подпиской о невыезде, ей грозит 10 лет лишения свободы.