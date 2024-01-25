Творческие воры в Калуге украли из гаража музыкальное оборудование

В Калуге двух местных жителей подозревают в воровстве на сумму более 97 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональной пресс-службе УМВД в четверг, 25 января.

По версии полиции, калужане пили в гараже и решили обнести соседний. Они отпили замок болгаркой и зашли в чужой гараж. Там они взяли музыкальное оборудование и различные инструменты. После этого воры уехали.

Оперативники нашли часть вещей в машине, а остальное было у одного из мужчин в квартире.

Расследование продолжается. Им грозит до 5 лет лишения свободы.