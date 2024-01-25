Калужанин заразил свою девушку ВИЧ

В Калуге мужчину признали виновным в заражении своей возлюбленной ВИЧ-инфекцией.

Он знал о своей болезни, но все равно занимался сексом с девушкой без средств контрацепции. В итоге болезнь передалась и ей.

Виновника отправили в колонию-поселение на три с половиной года, рассказали 25 января в объединенной пресс-службе судов региона.