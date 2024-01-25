Двое пьяных калужан выбивали долг в общежитии

В Калуге двух местных жителей подозревают в грабеже. Об этом сообщили в региональной пресс-службе УМВД в четверг, 25 января.

Ранее судимые 39-летний и 29-летний приятели пили в общежитии. После того, как деньги на выпивку закончились, хозяин комнаты вспомнил о старом долге его соседа. Он предложил собутыльнику пойти и забрать деньги.

Один из них хотел скрыть лицо и надел на голову футболку, выбил ногой дверь, и они смогли попасть в помещение. Затем один из нежданных гостей ударил пострадавшего и стал требовать отдать долг. Сосед ответил, что денег у него нет, после чего дебоширы отняли у хозяина комнаты карту и узнали пароль.

Пьяницы сняли с карты три тысячи рублей и докупили алкоголь. Им грозит до семи лет тюрьмы.