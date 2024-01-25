В Калуге у двух подруг взломали приложение банка при продаже выпускного платья

35-летняя жительница Владимирской области развела двух девушек из Калуги под предлогом покупки выпускного платья. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД в четверг, 25 января.

Судя по данным полиции, одна из калужанок пыталась продать платье в интернете. Мошенница позвонила ей и сказала, что хочет купить вещь и работает в ателье.

Они обговорили все детали покупки, и преступница попросила реквизиты для перевода, а после этого сказала, что операция не проходит. Через смс-код, который пришел на номер пострадавшей, мошенница получила доступ к ее банковскому приложению.

Так преступница увидела, что у ее жертвы есть деньги на счету. Она убедила калужанку перевести средства на сторонний счет.

После этого мошенница не успокоилась и попросила девушку назвать другие реквизиты для оплаты платья. Та сообщила ей номер своей подруги, которая согласилась в этом помочь. Подозреваемая снова получила доступ к банковскому приложению, но на этот раз оформила на владелицу карты кредит, а также купила некоторые вещи в интернете.

Всего она украла более 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемая под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.