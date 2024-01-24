Жительнице Калужской области вернут деньги, которые она отдала телефонным мошенникам

В Мосальском районе 60-летняя женщина в апреле прошлого года поверила телефонным мошенникам, оформила кредит и перевела на чужой счет 70 тысяч рублей. Однако теперь у нее появился шанс вернуть эту сумму.

Как оказалось, счет, на который она отправила деньги, принадлежит жительнице Тольятти. Та за плату оформила банковскую карту и передала ее незнакомцам.

Теперь суд обязал владелицу счета вернуть деньги калужанке, рассказали 24 января в прокуратуре.