Житель Калужской области убил 22-летнего сына своей подруги

В ночь на 22 января убийство произошло в деревне Каменка Козельского района.

По предварительным данным, 44-летний мужчина в доме задушил 22-летнего сына своей сожительницы.

Мужчины были пьяны и поссорились из-за того, что сын оскорбил свою мать, рассказали в Следственном комитете.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.