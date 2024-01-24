Жители Калуги отдали мошенникам 3,8 миллиона рублей, поверив сообщению от начальника

В Калуге еще четыре человека стали жертвами мошенников, которые притворяются начальниками своих жертв. О возбуждении уголовных дел 24 января сообщили в полиции.

Преступники использовали чужие фото и подменяли номер телефона. В итоге калужане думали, что им пишет действительно начальник. Он предупреждал, что скоро с сотрудником должны связаться правоохранительные органы.

Дальше уже мошенники действовали по привычной схеме: говорили людям о повешенных на них кредитах, требовали помочь, взять займ и перевести все на якобы безопасный счет.

В общей сложности четверо калужан потеряли так 3,8 миллиона рублей.