В Калужской области мужчина избил жену молотком

В полицейский участок по городу Кирову позвонили из больницы, в которую доставили местную жительницу с травмами криминального характера. На женщину напал ее супруг, сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области в среду, 24 января.

В ходе расследования выяснилось, что между мужчиной и женщиной разгорелся конфликт на бытовой почве. Во время перепалки 49-летний подозреваемый избил жену молотком по голове.

Травмы в больнице квалифицировали как легкие. Мужчину отвезли в участок.

Возбуждено уголовное дело, молоток у подозреваемого забрали.