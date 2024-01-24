Житель Калуги попался на фиктивной регистрации мигрантов

34-летний мужчина прописал в квартире 30 иностранцев, сообщили 24 января в полиции.

Калужанин уверяет, что не брал с мигрантов деньги, а просто хотел им помочь.

Но это не освобождает его от уголовной ответственности. По статье ему грозит до трех лет лишения свободы.