В Калужской области поймали торговца смертью

В Калужской области поймали мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону во вторник, 23 января.

Полицейские нашли у него 7,87 граммов N-метилэфедрона, 0,94 грамма мефдерона и 1,06 грамма амфетамина. В машине у нарушителя нашли 6,21 грамма N-метилэфедрона и 1,93 грамма мефедрона.

Предположительно, мужчина хотел распространять запрещенные вещества через интернет. На время следствия он находится в СИЗО.