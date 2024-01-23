За пьяную езду житель Калужской области лишился автомобиля

В Людиново 23-летнего мужчину осудили за езду за рулем в нетрезвом виде.

Он попался инспекторам летом нынешнего года. На тот момент мужчина уже был лишен водительского удостоверения за аналогичное нарушение.

Виновника приговорили к восьми месяцам принудительных работ. В ближайшие два с половиной года ему нельзя садиться за руль. Кроме того, у людиновца конфисковали автомобиль «Опель Вектра Караван», сообщили 23 января в прокуратуре.