Деньги на строительство двух новых больниц получит Калужская область

Во вторник, 23 января, Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал строительство новых корпусов больниц в Козельске и Людиново. Также одобрение этих проектов подтвердили минфин, минздрав и минстрой РФ.

Финансировать строительство будет акционерное общество «ДОМ.РФ».

Власти Калужской области рассчитывают получить деньги и начать стройки в ближайшее время.