В Калуге пьяный водитель попался возле магазина разливных напитков

40-летнему калужанину грозит до двух лет колонии за езду за рулем в пьяном виде.

Инспекторы задержали его прямо у магазина разливных напитков. От освидетельствования автомобилист отказался, что приравнивается к признанию вины.

Ранее этот человек уже ездил пьяным, так что новое нарушение привело к возбуждению уголовного дела, рассказали 23 января в полиции.