Калужанка слишком поздно позвонила сыну и лишилась миллиона рублей

Очередной случай телефонного мошенничества произошел в Калуге.

Пожилой женщине позвонила якобы ее невестка, которая плачущим голосом сообщила, что стала виновницей ДТП.

Затем фальшивый полицейский стал требовать у калужанки крупную сумму для помощи родственнице.

Женщина отдала приехавшему курьеру миллион рублей наличными и только после этого позвонила сыну и узнала, что никакой аварии не было.

Вскоре курьера задержали, сообщили 23 января в управлении МВД. Ему 20 лет, он из Кемеровской области. Такую подработку нашел в интернете. Деньги женщины он успел перевести мошенникам, оставив себе вознаграждение. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.