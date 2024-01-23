В Калуге посетитель пиццерии избил девушку-администратора подносом

Конфликт произошел в заведении общественного питания на улице Спартака 20 января.

По версии следствия, 33-летний мужчина поссорился с работницей кафе и несколько раз ударил ее подносом по голове.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Этим случаем заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Вероятно, из-за того, что подозреваемый – выходец из одной центральноазиатской республики.

Сейчас ведется расследование.