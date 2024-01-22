21-летнюю девушку изнасиловали и убили на предприятии в Калужской области

В Дзержинском районе направили в суд уголовное дело 35-летнего мужчины. Его обвиняют в изнасиловании и убийстве, сообщили 22 января в прокуратуре региона.

Преступление произошло в Полотняном Заводе 27 августа прошлого года.

- Обвиняемый в подсобном помещении предприятия, на котором работал, совершил изнасилование 21-летней коллеги, - рассказали в Следственном комитете. - После этого обвиняемый убил девушку путем сдавления шеи руками, переместил тело в технологическую установку и покинул Калужскую область. В течение суток он был найден сотрудниками уголовного розыска на территории Московской области.

Мужчине грозит до 25 лет лишения свободы. В 2009 году он уже был осужден за убийство из хулиганских побуждений и кражу к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, освобожден в 2022 году по отбытии срока.

Фото с места преступления.