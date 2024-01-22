Жительница Калуги ножом ударила мужчину в живот

В Калуге прокуратура направила в суд уголовное дело 36-летней женщины.

По версии следствия, в октябре она поссорилась со своим сожителем и ножом ударила его в живот.

У мужчины зафиксировали тяжелые травмы.

Калужанке грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили 22 января в прокуратуре Калужской области.