Похитителей сигарет на 37 миллионов осудили в Калуге

В Калуге вынесли приговор о хищении крупной партии сигарет с охраняемой стоянки.

32-летнего мужчину отправили в колонии строгого режима на 8 лет, 51-летнего – на 7 лет, сообщили в понедельник в прокуратуре.

В 2019 году они купили в Беларуси партию сигарет без акцизных марок на 37 миллионов рублей. По документам ее везли транзитом через Россию в Афганистан, однако на самом деле она предназначалась для нашей страны.

В феврале 2020 года на территории Калужской области преступников поймали. Машину с товаром поместили на хранение.

Однако спустя два года, в апреле 2022-го, обвиняемые ночью проникли на охраняемую территорию и похитили сигареты. Товар они вывезли в Подмосковье. Но в те же сутки были задержаны.