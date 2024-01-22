В Калужской области женщина едва успела выбежать на улицу от разъяренного сожителя

В Спас-Деменском районе Калужской области 36-летний мужчина избил приятельницу, но она успела вырваться, сообщили в пресс-службе УМВД в понедельник, 22 января.

Соседи нашли женщину без сознания во дворе дома и взывали полицию. Позже выяснилось, что нарушитель избил ее после конфликта.

Пострадавшую отвезли в больницу. Возбуждено уголовное дело, а мужчину забрали в СИЗО.