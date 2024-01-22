Гостеприимная калужанка поселила в квартире восемь мигрантов

В Калуге 58-летнюю женщину подозревают в фиктивной регистрации гостей из ближнего зарубежья в своем доме, информирует пресс-служба полиции в понедельник, 22 января.

Как выяснилось во время расследования, женщина приютила таким образом восемь иностранцев. Однако сама она утверждает, что наняла мигрантов для того, чтобы они сделали ремонт, а регистрация была их просьбой для законного основания находиться в России.

Калужанка согласилась на это предложение, но жить к себе в квартиру никого пускать не собиралась.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.