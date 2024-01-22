Калужанин выстрелил в перебежавшего ему дорогу лося и попал под следствие

В Калужской области 27-летнего местного жителя обвиняют в незаконной охоте. О произошедшем сообщили в пресс-службе УМВД в понедельник, 22 января.

Как стало известно полиции, браконьер выстрелил в лося, когда тот перебежал ему дорогу. После этого животное скрылось в лесу.

На следующий день нарушитель вернулся за своей добычей и пошел по следу парнокопытного. Он прошел так несколько километров и привлек внимание охотоведов. К тому времени они уже нашли тушу лося, который все -таки погиб от выстрела.

Егери вызвали полицию. Мужчина сознался в проступке.

Сейчас браконьер под подпиской о невыезде. Оружие у него изъяли, а ущерб составил 80 тысяч рублей.