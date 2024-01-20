В Калужской области задержали мужчину с партией наркотиков

Он привлек внимание полицейских, потому что постоянно оглядывался и смотрел в телефон.

У калужанина нашли 35 граммов синтетических наркотиков.

По версии следствия, он оставлял запрещенное вещество в закладках.

Ведется расследование уголовного дела, сообщили в УМВД по Калужской области.