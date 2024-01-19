Житель Калужской области угрожал убить собственную дочь

В Козельском районе возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины. Его подозревают в угрозах убийства, которые он высказал своей взрослой дочери.

Женщина приехала с детьми погостить к родителям, но поссорилась с отцом.

Мужчина схватил нож и начал угрожать. Тогда она убежала в комнату к матери и вызвала полицию, рассказали 19 января в региональном управлении МВД.

За такой поступок подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.