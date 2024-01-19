Стал известен приговор организаторам подпольного казино в Калуге

Три человека признаны виновными в незаконном проведении азартных игр.

Это один из лидеров этнической ОПГ и две жительницы Калуги, рассказали 19 января в ФСБ.

Они закупили игровое оборудование и получали крупный доход.

Виновников оштрафовали на миллион рублей.