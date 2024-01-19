Жительница Калуги несколько раз ударила ревнивого мужа ножом

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины. Ее подозревают в причинении травм своему муж, сообщили 19 января в полиции.

По версии следствия, мужчина приревновал супругу. Ему не нравилось, что она общается с другими мужчинами.

Конфликт происходил на кухне, где женщина готовила еду. В порыве гнева она ножом ударила мужа по рукам и бедрам. А потом сама вызвала скорую помощь.

Калужанке грозит до двух лет лишения свободы.