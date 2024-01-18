Браконьер застрелил самку пятнистого оленя в калужском лесу

Преступление произошло в Медынском районе в декабре.

По версии следствия, мужчина из Малоярославца застрелил животное в лесу возле дороги Медынь – Верея. Разрешения на отстрел у него не было.

Ущерб оценили в 60 000 рублей. В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы, рассказали 18 января в прокуратуре.