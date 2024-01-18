«Вы выиграли три миллиона»: калужанка поверила мошенникам, взяла кредит и осталась ни с чем

В Калуге еще одна женщина стала жертвой телефонных мошенников. Она потеряла 1,7 миллиона рублей, сообщили 18 января в полиции.

Калужанке позвонил незнакомец, который рассказал, что она выиграла на бирже три миллиона рублей. Женщина поверила, хотя ни в каких торгах не участвовала.

Для получения денег фальшивый брокер попросил «синхронизировать счета калужанки». Для этого женщина взяла кредит и отправила на чужой счет 1,7 миллиона рублей.

После этого преступники перестали выходить на связь.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.