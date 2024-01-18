Жительница Калуги фиктивно зарегистрировала 13 иностранцев

43-летней калужанке грозит до трех лет колонии.

По версии следствия, она в своей комнате в общежитии зарегистрировала 13 иностранцев, хотя никто из них там не появлялся.

Женщина уверяет, что не брала с мигрантов деньги.

Сейчас ведется расследование.