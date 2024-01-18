Пешеходы избили водителя в Калужской области

Конфликт между водителем и пешеходами произошел в Кировском районе.

Мужчина ехал на машине и заметил компанию, которая шла по проезжей части. Он объехал людей и остановился поговорить.

Двое пешеходов отошли с автомобилистом в сторону и избили его.

Пострадавший сам обратился в больницу. У него травмы средней степени тяжести.

Подозреваемым 29 и 42 года. Им грозит до трех лет лишения свободы, сообщили 18 января в полиции.