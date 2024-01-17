Двух пьяных водителей задержали в Калуге

Еще двое жителей Калуги пойдут под суд за пьяную езду.

48-летний мужчина ехал пьяным по улице Московской, 33-летний – по улице Луначарского. Оба раньше уже попадались на таких нарушениях.

Возбуждены уголовные дела. Автомобилистам грозит до двух лет лишения свободы.