Извращенец из столицы шантажировал девочку из Калужской области, чтобы получать интимные фотографии

В Калужской области пять лет строгого режима получил 47-летний москвич. Он с помощью манипуляций заставлял ребенка присылать ему интимные фотографии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону в среду, 17 января.

Было установлено, что в 2023 году мужчина угрожал девочке рассказать порочащую ее имя информацию. Взамен на молчание он и получал снимки. Судя по информации источника, девочка младше 14 лет.

В следственном комитете обратились к родителям детей с просьбой рассказать детям об опасности общения с незнакомцами в соцсетях.