Муж до смерти избил жену в Калужской области

В Дзержинском районе 45-летнему мужчине грозит 15 лет колонии за то, что он до смерти избил свою жену. Дело направлено в суд, сообщили 17 января в прокуратуре Калужской области.

В конце июня они поссорились, и мужчина начал бить супругу.

Женщина умерла от разрыва селезенки и кровоизлияния в брюшную полость.