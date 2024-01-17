В Калуге ночью украли зеркала с четырех дорогих машин

В ночь на 14 января на улицах Братьев Луканиных и 65 лет Победы в Калуге скрутили зеркала с четырех автомобилей немецкого производства.

Пострадали владельцы «Ауди», «Мерседеса» и двух «БМВ», сообщили в прокуратуре.

Действия преступников в одном из дворов попали на запись камеры наблюдения.

Нанесенный автомобилистам ущерб оценивается в 170 тысяч рублей.

Сейчас виновников ищут. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».