Колдунья завела жителя Калуги на кладбище и ограбила

51-летнюю жительницу Калуги задержали по подозрению в грабеже. О возбуждении уголовного дела в среду, 17 января, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Все началось в автобусе, где женщина заметила мужчину с пакетами. Она рассказала попутчику, что на него наложена порча и предложила помочь.

Тот поверил. Они зашли в здание рядом с остановкой для проведения ритуала, а потом отправились на кладбище.

Там колдунья попросила калужанина оставить вещи возле дороги, а самому пройти вглубь кладбища. В этот момент мужчина понял, что что-то тут не так и отказался.

На этом все не закончилась. Женщина вытащила из пакета кошелек и начала убегать. По дороге она успела достать 7500 рублей, но споткнулась и упала. Калужанин забрал кошелек, но только дома обнаружил, что денег там не хватает.

Подозреваемой грозит до четырех лет лишения свободы.