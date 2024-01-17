Два жителя Калуги угнали машину, чтобы разобрать в гараже

Автомобиль за 2,3 миллиона рублей был припаркован у дома. Преступники ночью вскрыли его и перегнали в гараж.

Там они собирались разобрать машину на детали и продать их.

Но вскоре их задержали, сообщили 17 января в управлении МВД по Калужской области.

Одному из подозреваемых 41 год, другому – 58. Им грозит по 10 лет колонии.