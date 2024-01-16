Одна девушка ограбила другую в поезде Калуга – Москва

Ограбление произошло на днях в поезде Калуга – Москва.

20-летняя девушка попросила у несовершеннолетней попутчицы телефон, чтобы позвонить. В этот момент электричка подъезжала к Обнинску. И девушка с чужим телефоном неожиданно сошла с поезда и убежала.

Вскоре ее нашли с помощью включенной в смартфоне геолокации, рассказали 16 января в линейном отделе полиции на транспорте.

За грабеж жительнице Обнинска грозит до четырех лет лишения свободы.