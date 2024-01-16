В Калуге поймали угонщика дорогих автомобилей

47-летнего жителя Ставропольского края будут судить в Калуге за угон четырех автомобилей, сообщили 16 января в прокуратуре.

С декабря 2022 по февраль 2023 он вместе с другими членами банды угнал три «Мицубиси Аутлендер» и один «Ниссан Патруль». Общий ущерб составил больше 9 миллионов рублей.

Преступники использовали некие технические средства, чтобы разблокировать замки и отключить сигнализации. Также с помощью специальных устройств подавлялся GPS-сигнал, чтобы машины нельзя было отследить.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.