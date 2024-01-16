В Калуге мужчина украл тонну топлива

В Калуге 39-летний мужчина на протяжении месяца сливал топливо и продавал. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону во вторник, 16 января.

Полицейские установили, что работник организации не по назначению пользовался топливной картой, с помощью которой он заправлял служебный транспорт. Целый месяц он сливал топливо в канистры, а затем продавал. Он успел украсть тонну горючего на 98 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит два года лишения свободы.