В Калужской области мужчина покатался на чужом питбайке и попал под следствие

В городе Людиново Калужской области местный житель решил прокатиться на чужом питбайке. О происшествии рассказали в полиции во вторник, 16 января.

Как стало известно в ходе расследования, мужчина залез на чужой участок и взял питбайк, чтобы покататься. Хозяин мототранспорта заметил пропажу и написал заявление.

Вернуть питбайк гонщик не успел, так как его уже поймали полицейские.

Возбуждено уголовное дело. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.