Работница завода в Калуге нарушила закон о гостайне и выехала за границу

В Калуге работница одного из заводов оштрафована за нарушение закона о гостайне.

Летом прошлого года она выехала из страны, хотя знала, что не имеет на это права, так как допущена к секретным сведениям, сообщили 16 января в ФСБ.

Такое нарушение предусматривало штраф или лишения свободы до трех лет.