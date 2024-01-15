У жительницы Калуги из открытого дома украли 850 тысяч рублей

47-летнего мужчину из Тульской области подозревают в краже, которая произошла на территории нашего города.

Он приехал в Калугу специально ради преступления. В частном секторе мужчина отогнул лист забора, зашел в дом через открытую дверь и украл наличные, украшения, сумку и парфюмерию.

Хозяйка оценила ущерб в 850 тысяч рублей.

Туляку грозит до шести лет лишения свободы, рассказали 15 января в полиции.