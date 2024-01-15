В Калужской области директору организации грозит 10 лет за растрату денег из бюджета

В Ферзиково директора муниципальной организации обвиняют в растрате. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону в понедельник, 15 января.

По версии следствия, нарушитель сам купил снегоочиститель за 1,7 миллиона рублей, а потом продал технику своему предприятию, но уже за 2,75 миллиона. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Мужчина не возместил ущерб. Его имущество на два миллиона рублей арестовали.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд.