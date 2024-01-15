Жителя Калужской области до смерти избили во время празднования Нового года

В больнице умер житель Козельска, которого избили во время празднования Нового года, сообщили 15 января в региональном управлении Следственного комитета.

Задержаны двое подозреваемых. Им 30 и 35 лет.

По версии следствия, они вместе с погибшим и женщиной собрались отмечать праздник 31 декабря. Во время застолья 50-летний мужчина нецензурно высказался в отношении дамы. И двое других гостей его избили.

Врачам не удалось спасти жизнь этого человека.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.