В Калуге женщина защищалась от мужа и пырнула его ножом

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, сообщили в региональной пресс-службе УМВД в понедельник, 15 января.

Как стало известно в ходе расследования, женщина была в квартире, когда ее супруг пришел домой пьяный. Пара из-за этого поругалась, и мужчина замахнулся на подозреваемую.

Женщина, защищаясь от удара, схватила нож и вонзила в грудь мужчины. После этого она вызвала супругу скорую помощь.

Расследование продолжается.