Количество преступлений в Калужской области снизилось за год на 9,3%

За 2023 год в Калужской области зарегистрировали 13 295 преступлений. Это на 9,3% меньше, чем было в 2022-м, сообщили в Следственном комитете.

Число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 2,5% до 4180.

За год в области произошло 74 убийства.