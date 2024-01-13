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Количество преступлений в Калужской области снизилось за год на 9,3%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2024 13:05 1 202
Количество преступлений в Калужской области снизилось за год на 9,3%

За 2023 год в Калужской области зарегистрировали 13 295 преступлений. Это на 9,3% меньше, чем было в 2022-м, сообщили в Следственном комитете.

Число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 2,5% до 4180.

За год в области произошло 74 убийства.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2024 13:05 1 202
Тэги: криминал статистика
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