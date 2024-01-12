В Калуге подростки поджигали релейные шкафы за 20 тысяч рублей

В калужском СИЗО находятся трое подростков, которых подозревают в терроризме, сообщил 12 января уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

- Трое, все выше меня ростом, обвиняются в терроризме. Поджигали релейные шкафы на железной дороге, вышки сотовой связи, - прокомментировал омбудсмен. - Захотели срубить по легкому 20 тысяч рублей, а получат по 10 лет колонии.

Зельников призвал родителей следить за своими детьми.