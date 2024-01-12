Жителю Калужской области вынесли приговор за хранение конопли

В Хвастовичском районе мужчина получил три с половиной года условно за хранение конопли.

Кусты растения он нашел рядом со своим домом. Общий вес запрещенного вещества составил 151 грамм, сообщили 12 января в прокуратуре Калужской области.

Виновник еще может обжаловать приговор.