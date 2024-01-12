В Калужской области дедушку ударили по голове и обворовали

В Юхновском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении преступников, которые ограбили пожилого местного жителя. Об этом сообщили в региональной пресс-службе УМВД в пятницу, 12 декабря.

По версии следствия, ранее судимая жительница Износковского района пришла домой к пострадавшему вместе со своим знакомым. Раньше она помогала пожилому хозяину квартиры.

Гость ударил пенсионера по голове и тот потерял сознание. После этого мужчина и женщина украли из квартиры продукты, мобильный телефон, флешку, музыкальную колонку.

Расследование продолжается. Часть украденного имущества полицейские изъяли.