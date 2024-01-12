Калужанка попалась на махинациях с материнским капиталом

В Калуге на 28-летнюю женщину завели уголовное дело за мошенничество.

С помощью некой организации она смогла обналичить материнский капитал и получить на счет 450 тысяч рублей, сообщили 12 января в полиции.

По документам женщина должна была возвести дом, но на месте стройки полицейские ничего не нашли.

Сейчас ведется расследование. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.